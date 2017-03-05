Российские СМИ: В украинской армии могут появиться 900 «Джавелинов» 19 5.03.2017, 15:43

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Фото: US Army/Wikimedia Commons

Генералы Дональда Трампа заставили Кремль всерьез заволноваться.

Проект оборонного комитета США, в рамках которого предлагается выделить 150 миллионов долларов на поддержку армии Украины, подготовил комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса. Эти деньги должны пойти на «обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку», а также на «разведывательную поддержку армии и сил национальной безопасности Украины».

Для украинского оборонного бюджета 150 миллионов долларов — средства значительные, и они впервые могут быть легально направлены на высокотехнологичное «летальное» перевооружение ВСУ, пишет РИА «Новости».

Предложенный законопроект рассмотрит палата представителей конгресса, после чего его должен одобрить либо отклонить президент США Дональд Трамп.

Хотя проект оборонного бюджета подразумевает сокращение объема военной помощи Киеву в два раза (в 2016 году в американском бюджете на «нелетальную» военную поддержку Украине было заложено 300 миллионов долларов), американские конгрессмены намерены дать Украине «летальное» оружие. Это главное. И в случае одобрения проекта деньги надо будет израсходовать до окончания 2017 финансового года, то есть до 30 сентября. Очень тревожные планы.

В прошлом году в конгресс уже вносили законопроект о предоставлении Киеву «летального» оружия, однако документ не нашел достаточной поддержки. За исключением тайных оружейных поставок через третьи страны, до сего дня США декларировали военную помощь Украине только в виде оборудования и обмундирования.

Оговорка по Javelin

Отдельным пунктом оборонный комитет США указывает, что выделяемые Киеву средства не могут быть использованы на закупку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Однако на 150 миллионов долларов можно приобрести, к примеру, свыше 900 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) американского производства FGM-148 Javelin. Цена одного «летально-оборонительного» комплекса — 125 тысяч долларов (ракета к нему стоит около 40 тысяч долларов).

Комплекс FGM-148 Javelin находится на вооружении армии США с 1996 года. Предназначен для поражения тяжелой бронетехники, защищенных объектов на земле (укрепленных бункеров, блиндажей), а также движущихся объектов в воздухе с относительно небольшой скоростью и высотой (беспилотники, вертолеты) на дальности от 50 до 2500 метров. Комбинированный прицел оснащен оптикой с четырехкратным увеличением и позволяет вести борьбу ночью и при плохой видимости.

С привязкой к Донбассу об американских ПТРК говорят давно. Зарубежные эксперты считают, что передача Украине FGM-148 Javelin позволит кардинально изменить обстановку в зоне АТО. Кроме того, боевое применение ПТРК в Сирии против бронетехники российского производства (танков Т-72 и Т-90) выявило определенные недостатки американского ракетного оружия, и кому-то хочется продолжить испытания в Европе.

FGM-148 Javelin — лишь один из видов «летального оружия оборонительного характера», которое может получить украинская армия. И в данном случае важнее политический прецедент.

Объективная реальность

«Проект оборонного комитета США появился неслучайно. Ранее президент Барак Обама сдерживал попытки вашингтонских «ястребов» до предела раскачать ситуацию на Украине. Сегодня известные «ястребы» в ближнем кругу, казалось бы, миролюбивого президента США Дональда Трампа стремятся наверстать упущенное. Генералы Джеймс Маттис и Герберт Макмастер не скрывают своих крайних антироссийских взглядов и планов», - с тревогой отмечает российское официальное агентство.

Глава комитета сената США по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн в начале февраля письменно предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Украине «летальное вооружение» для помощи в защите ее территории от «дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов».

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям поддержал идею поставок Украине летального оружия и заявил, что Россия представляет угрозу для США.

Кандидат в главы нацразведки США упомянул Россию среди главных вызовов

В Пентагоне 15 февраля состоялись переговоры заместителя министра обороны Боба Уорка и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в ходе которых американская сторона обещала помочь ВСУ с наращиванием потенциала.

Госдеп США 26 февраля выступил с односторонними обвинениями в адрес ополченцев Донбасса, в очередной раз пытаясь сделать Украину инструментом американского самоутверждения в мире.

Кандидат на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс также считает, что Россия, наравне с Китаем и Северной Кореей, является одним из главных вызовов, стоящих перед Вашингтоном.