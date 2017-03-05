Крик души рассерженной домохозяйки 18 5.03.2017, 16:17

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Брестчанка задала властям четыре риторических вопроса.

Домохозяйка на «Марше нетунеядцев» в Бресте обратилась к правительству.

«Хочу обратиться к нашему правительству. Я обычная домохозяйка. Мне хотелось бы задать вопрос нашему правительству: скажите, пожалуйста, почему в любой другой нормальной стране домохозяйка является любящей женой и мамой, а у нас она дармоед и тунеядец?!

Почему муж, который работает на двух работах (и даже не в нашей стране) должен отдать половину зарплаты, заработанной потом и кровью действительно тунеядцам, а не купить подарок жене, которая стирает, готовит ему и нашему ребенку?

Почему в стране, благополучной стране, как нам говорят по нашим «ящикам», столько больных детей? Налоги мы куда платим? А больным детям собираем деньги мы, обычные трудящиеся.

Скажите, пожалуйста, откуда брать деньги?» - задается вопросом домохозяйка из Бреста.