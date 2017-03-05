Крик души рассерженной домохозяйки

Крик души рассерженной домохозяйки18
- 5.03.2017, 16:17
- 14,241
Брестчанка задала властям четыре риторических вопроса.
Домохозяйка на «Марше нетунеядцев» в Бресте обратилась к правительству.
«Хочу обратиться к нашему правительству. Я обычная домохозяйка. Мне хотелось бы задать вопрос нашему правительству: скажите, пожалуйста, почему в любой другой нормальной стране домохозяйка является любящей женой и мамой, а у нас она дармоед и тунеядец?!
Почему муж, который работает на двух работах (и даже не в нашей стране) должен отдать половину зарплаты, заработанной потом и кровью действительно тунеядцам, а не купить подарок жене, которая стирает, готовит ему и нашему ребенку?
Почему в стране, благополучной стране, как нам говорят по нашим «ящикам», столько больных детей? Налоги мы куда платим? А больным детям собираем деньги мы, обычные трудящиеся.
Скажите, пожалуйста, откуда брать деньги?» - задается вопросом домохозяйка из Бреста.
Абураная хатняя гаспадыня прамаўляе на пратэсце ў Берасці. Згодныя з ёй? pic.twitter.com/FDF4jOgtpy— Belsat TV (@Belsat_TV) 5 March 2017