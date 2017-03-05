Британские СМИ узнали о секретных переговорах Тони Блэра с Трампом 5.03.2017, 16:31

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Тони Блэр

Фото: Getty Images

Утечка из Белого дома касается возможности приглашения Блэра в команду Трампа на правах архитектора мирного процесса на Ближнем Востоке.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил закрытые переговоры в Белом доме в Вашингтоне, в ходе которых речь шла о его работе в команде президента США Дональда Трампа, пишет The Mail on Sunday (перевод - РБК) со ссылкой на информированные источники.

По словам источника издания, переговоры состоялись в среду, 1 марта. Всего с сентября стороны встречались трижды. Собеседником Блэра якобы был зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер. В ходе встречи обсуждалась возможность назначения Блэра посланником мира на Ближнем Востоке в администрации Трампа.

Формально, отмечает издание, Блэр не имеет права занимать официальные должности в американской администрации, Трамп может сделать его своим советником, отмечает издание.

Участники переговоров обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и процесс мирного урегулирования в регионе, а также возможную роль Блэра в заключении «большой сделки» по Ближнему Востоку.

Информированный источник издания заявил, что бывшему премьер-министру Великобритании может быть предложена должность старшего советника Кушнера: «Блэр был жестким в своей работе, и люди [в администрации] Трампа воспринимают его очень серьезно». Пресс-секретарь Блэра заявил, что он отказывается комментировать личные встречи.

Ранее Тони Блэр был посланником на Ближнем Востоке так называемого «квартета», куда входил ЕС, США, Россия и ООН, поэтому его осведомленность могла сыграть на руку, отмечает газета.

В конце января состоялась встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Дональдом Трампом. Это была первая встреча нового президента США с официальным представителем иностранного государства после инаугурации. Мэй подчеркнула свое стремление сообща бороться с «Исламским государством».