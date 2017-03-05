Историк: Удивительная страна Беларусь! 4 Анатолий Сидоревич, nn.by

5.03.2017, 16:37

Анатолий Сидоревич

Фото: nn.by

Еще не была провозглашена БНР, еще большевики даже не задумывались о ССРБ, а белорусская армия уже была.

И защищает она нашу родину 99 лет. Опять же, когда Беларусь была располовинена, когда на востоке от Смоленска до Двины, Днепра и Сожа власть держали комиссары Западной области, когда на западе от Гродно до Могилева создавались и действовали структуры БНР, появились белорусские пограничные войска. Надо думать, они охраняли границы с Латвией, Литвой и Украиной, где дислоцировались немецкие и австро-венгерские войска, а к востоку от Смоленска — границу с большевистской Россией.

Еще больше перемудрили у нас с войсками инженерными. Да, да! Не с инженерными частями, не с инженерными подразделениями, а с войсками.

Еще никто даже никто не думал о Беларуси как политической категории, еще существовала Речь Посполитая Обоих Народов, еще на ее троне сидел Август Сильный, а некие белорусские инженерные войска уже были. И сотворил их будто бы московский царь Петр. Вот только ни какой мудрец из Министерства обороны не скажет вам, в каких городах Беларуси находились казармы тех войск, где был их штаб и кто ими командовал.

В мудрствованиях, которые сродни безумию, от военных не отстает и милиция. Кто-то из милицейских генералов где-то прочел, что милиция в Минске организована 4 марта 1917 года. И в этот день решили сделать себе праздник.

Наверное, плохие учителя истории были у тех милицейских мудрецов. Но ведь есть же у МВД своя академия, и там, знаю, есть хорошие историки государства и права. Они могли бы подсказать милицейским генералом, что 4 марта 1917 года соответствует дате 17 марта 1918-го и всех последующих годов ХХ и XXI веков, что именно в этот день нашим милиционерам надо бы уж праздновать.

Вспомнили бы: большевики захватили власть 25 октября 1917 года, но теперь этот день отмечается 7 ноября.

О том, что милицию в Минске начали организовывать 17 марта 1917 года, написано и в «Иллюстрированной хронологии истории Беларуси», которую издательство «Белорусская Энциклопедия» выпустила еще в 1995 году. Но милиционеры, как видно, такие книги не читают.

Можно услышать, что наш День милиции — с большевистским привкусом, поскольку первым начальником минской милиции в 1917 году был Михаил Фрунзе. Хотелось бы напомнить нашим антикоммунистам, что милицию в Минске создавали демократы, демократические организации, а не большевики. То, что во главе ее стал Фрунзе, — случайность.

К тому же большевики 4 марта 1917 г. (на следующий день после падения династии Романовых) еще и не думали о захвате власти. 4 марта Ленин в Цюрихе тоже еще не начал бредить властью. Он еще никак не мог прийти в себя и поверить, что Великая революция в России победила. Без руководящей и направляющей роли большевиков.

Анатолий Сидоревич, nn.by