Как забивали легенды белорусского футбола 1 5.03.2017, 16:49

Некоторые голы выглядят очень эффектно.

Многие из нас отчетливо помнят, как забивали за сборную Беларуси Валентин Белькевич и Максим Ромащенко, Роман Василюк и Виталий Кутузов. А помните ли вы, как поражали ворота наши футболисты, поигравшие в чемпионате СССР и за сборную Союза? Стоит признать, некоторые голы выглядят очень эффектно, пишет «Трибуна».

Эдуард Малофеев, СССР – КНДР, 12.07.1966

Александр Прокопенко, «Динамо» Минск – «Динамо» Киев, 27.10.1982

Сергей Гоцманов, Англия – СССР, 2.06.1984

Георгий Кондратьев, СССР – Швейцария, 2.05.1985

Андрей Зыгмантович, СССР – ФРГ, 28.08.1985

Сергей Алейников, Англия – СССР, 18.06.1988