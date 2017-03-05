Щеткину на заборе в Минске замазали 30 5.03.2017, 16:57

Произведение уличного искусства неизвестного авторства исчезло через несколько часов после резонанса в соцсетях.

Изображение Марианны Щеткиной на заборе на улице Карла Маркса с подписью «Это я, автор налога для безработных» уже замазали. Произведение уличного искусства неизвестного авторства исчезло через несколько часов после резонанса в социальных сетях, передает «Еврорадио».

Фото: Еврорадио

Марианна Щеткина, ныне вице-спикер совета республики, была инициатором декрета №3 «О предотвращении социального иждивенчества». Из-за этого документа по всей стране проходят уличные акции протеста рассерженных белорусов.