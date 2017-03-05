Полина Шарендо-Панасюк: Сегодня в Бресте была потрясающая акция 3 5.03.2017, 17:07

Таких массовых народных протестов город не знал с 1990-х годов.

Об этом сайту Charter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк, комментируя многотысячный «Марш нетунеядцев»:

- Сегодня была просто отличная, потрясающая акция! Это можно сказать и про организованность, и про количество участников и про энергетику Марша в Бресте.

Количество участников меня просто впечатлило. Местные власти решили повторить «опыт» Витебска, организовав на центральной площади «народные гуляния» с детьми. Фактически, они хотели прикрыться детьми. Но в этой ситуации протестующие блестяще самоорганизовались и перешли к зданию горисполкома и там провели митинг.

Затем люди смогли организовать масштабное шествие по улице Советской и перекрыть проспект Машерова, протестуя против декрета №3. Примечательно, что это сделали обычные люди, многие из которых до этого не участвовали в подобных акциях. При этом они скандировали политические лозунги.

Такого еще не было в Бресте на моей памяти. Разве, что в 90-х рассерженные на власть люди делали что-то подобное на массовых митингах.

- Вашего мужа Андрею Шарендо задержали накануне акции. При этом некоторые призывали пойти на переговоры с властями в актовый зал горисполкома. Как вы оцениваете такие призывы?

- Возможно, у некоторых людей была какая-то призрачная надежда на то, что с местными чиновниками можно о чем-то договориться, что они нас услышат и «решат» наши проблемы.

Но это не более, чем иллюзия: чиновники на местах ничего не решают. Они могут только послушно «брать под козырек» и послушно выполнять то, что им прикажут сверху. О чем с ними можно договариваться?