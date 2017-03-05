Реформатор, сокрушивший планы Кремля во Франции Георгий Эрман, liga.net

5.03.2017, 17:19

Эмманюэль Макрон

Фото: ЕРА

Самый молодой кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон возглавил революцию креативного класса в стране и полностью расстроил планы РФ.

Еще несколько месяцев назад мало кто мог представить, что бывший министр экономики в правительстве социалистов, 39-летний Эмманюэль Макрон станет одним из лидеров президентской гонки во Франции. Падение в результате отсева на праймериз в ноябре фаворитов от правых сил - экс-президента Николя Саркози и экс-премьера Алена Жюппе, которые считались наиболее вероятными претендентами на Елисейский дворец в течение двух лет, а затем обвинения в создании фиктивного рабочего места для супруги в адрес победившего их Франсуа Фийона, способствовали подъему рейтинга молодого лидера. В пятницу был опубликован опрос, согласно которому Макрон впервые вырвался на первое место в предвыборной гонке, обогнав прокремлевского кандидата Марин Ле Пен.

Пока правые пребывают в шоке и за полтора месяца до выборов не могут уговорить упрямого Фийона сойти с дистанции, Макрон продолжает привлекать в созданное лишь год назад политическое движение "Вперед!" новых людей. Сейчас в этом движении состоят уже свыше 200 тысяч симпатиков - почти столько же, сколько в крупнейшей правой партии страны Республиканцы с ее корнями в эпохе генерала Де Голля и многолетней историей нахождения у власти.

Сторонники Макрона - креативный класс, молодые профессионалы, предприниматели, студенты - представляют избирателя, разочаровавшегося в возможностях традиционных партий кардинально изменить Францию. В то же время они - носители непобедимого оптимизма, который может противостоять гневу и разочарованию жаждущих перевернуть страну с ног на голову избирателей Марин Ле Пен - тех, кто чувствует себя проигравшими от глобализации и ЕС.

В определенной степени "Вперед!" и Национальный фронт Ле Пен - антиподы: евроинтеграция против разрушения ЕС, право почвы против права крови, свободная торговля против протекционизма, давление на Россию против союза с Кремлем. В то же время они обладают эклектичным набором идей: у движения Макрона это либеральная экономическая программа с сильной социальной составной, а у сторонников Ле Пен "экономический патриотизм", "национальный капитализм" и обещание всех благ для рабочего класса, половина которого уже сейчас готова проголосовать за нее.

Знаменем движения Макрона, эффективно направляющего вечное французское стремление не пасти задних по сравнению с США и Германией в экономике, стало желание экономического прогресса и устранения бюрократических препятствий на пути бизнеса, что позволит Франции стать более успешной страной, привлекательной для тех французов, которые сейчас покидают ее, предпочитая вести бизнес или строить карьеру в Новом свете. Молодой амбициозный лидер дал также импульс тысячам людей стать в защиту достижений евроинтеграции, таких как мир в Европе, восстать против предопределенности - расклада, в котором во второй тур выборов выходили лишь друзья Путина - Фийон и Ле Пен, что казалось неизбежным еще в январе. В результате в руках Макрона оказалось и будущее Франции, и будущее всего Европейского Союза как проекта, так как предводительница Национального фронта не скрывает намерений начать его демонтаж.

2 марта Макрон представил предвыборную программу, которая позволяет его поставить в один ряд с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Бараком Обамой по изначальному набору идей, которые не противостоят глобализации и уделяют большое внимание социальной составляющей.

Фокус программы - усиление евроинтеграции, инновационная революция в экономике, модернизация образования и армии. Кроме того, кандидат предлагает принять закон о морализации политической жизни, устранив возможности парламентариев заниматься консалтингом и устраивать на работу к себе членов семьи. Это реакция на скандал Пенелопагейт с фиктивным трудоустройством жены Франсуа Фийона, благодаря которому Макрон и оказался лидером президентской гонки.

Как наиболее проевропейский, успешный кандидат на выборах, Макрон уже стал целью Кремля. 14 февраля штаб Макрона обвинил российских хакеров в атаке на интернет-ресурсы кандидата, а кремлевские СМИ Russia Today и Sputnik - в распространении лживой информации о нем. Возможно, этот опыт и проевропейские взгляды Макрона сыграют положительную роль для Украины. В одном из выступлений кандидат пообещал проводить "требовательную" политику в отношении России, с целью добиться от нее выполнения обязательств в отношении мира в Украине.

Кто он такой

Эмманюэль Макрон - выпускник элитной Национальной школы администрации, которую окончили президенты Франции Жискар д`Эстен, Жак Ширак, Франсуа Олланд и сотни других известных французов. Будущий политик начинал карьеру инспектором в Генеральной инспекции финансов. Большое влияние на его взгляды произвела работа в качестве заместителя главы Комиссии по улучшению французского роста Жака Аттали. Последний - известный французский экономист и футуролог, советник президента Франсуа Миттерана, предсказавший в своих книгах появление глобальных кочевников, финансовые и экологические кризисы.

Позже будущий кандидат в президенты работал инвестбанкиром в банке Ротшильда, где заработал 2,8 млн евро, в основном за закрытие сделки по покупке Nestlé филиала американской компании Pfizer. Эту работу он оставил, чтобы стать советником по экономике президента Франсуа Олланда в мае 2012 года. В августе 2014 года президент добился назначения Макрона министром экономики - одним из самых молодых в истории Франции.

В 2015 году молодой министр стал узнаваем во всей стране, после того как правительство одобрило без голосования в парламенте так называемый "закон Макрона". Основные положения закона касались работы по воскресеньям и развития автобусного транспорта. Ранее во Франции разрешалась работа по воскресеньям только пять в дней году, а также в некоторых туристических зонах. По "закону Макрона" было разрешено по усмотрению мэров устанавливать до 12 рабочих воскресений в году, а туристические зоны существенно расширены - включили вокзалы и основные достопримечательности, например Елисейские поля. Также были созданы междугородние автобусные линии.

Реализация закона позволила создать множество рабочих мест в торговле и транспорте. В 2016 году междугородними автобусами воспользовались 5 млн пассажиров, хотя оппоненты обвинили Макрона в подрыве конкурентоспособности региональных жд-экспрессов. По оценке ОЭСР, "закон Макрона" позволит Франции получить дополнительный экономический рост в 0,4% ВВП в течение 10 лет.

С начала 2016 года инициативы Макрона блокировал премьер Манюэль Вальс, который видел в нем конкурента. Макрон ответил созданием политического движения "Вперед!" в апреле 2016 года и отставкой в августе. В ноябре он объявил об участии в выборах и издал книгу "Революция", в которой изложил видение необходимых реформ.

Необычная история любви

Едва ли не большое внимание СМИ, чем сам кандидат привлекает его жена Брижитт. Они познакомились на театральном кружке в Лицее La Providence в Амьене, где Брижитт Троньо преподавала французский язык. Макрону было 17 лет, Брижитт - 41. Родители Макрона заметили чувство сына к преподавательнице и перевели его в лицей в Париже, но напоследок Макрон заявил учительнице: "Чтобы вы не делали, я возьму вас в жены". Их свадьба состоялась в 2007 году. Для Брижитт брак с Макроном второй - у нее есть три ребенка от первого брака и семь внуков.

Брижитт и Эмманюэль Макрон

Фото: ЕРА

"Их история очаровала толпы", - писали французские журналисты. Некоторые сравнивают Брижитт с Джейн Фондой и находят вполне приемлемым, что возможная первая леди страны старше своего мужа - мол, у Дональда и Мелании Трамп разница в возрасте тоже 24 года, только наоборот.

Но для оппонентов столь необычная история отношений стала находкой. Начали распространяться слухи о том, что Макрон якобы гомосексуалист и ведет двойную жизнь - имеет отношения с исполнительным директором Radio France Матье Галле. "У меня нет двойной жизни, и я держусь больше всего за мою семейную и супружескую жизнь", - заявляет кандидат в президенты. Его врагов это не останавливает.

Команда и поддержка

Помимо жены, у Макрона есть команда, обладающая солидным интеллектуальным и финансовым ресурсом. Стратегию кампании обеспечивает консалтинговая компания Liegey Muller Pons, основатели которой участвовали в успешных кампаниях Обамы в 2008 году и Олланда в 2012 году. За программой Макрона стоят экономист Жан Пизани-Ферри, мозговые центры Institut Montaigne, Terra Nova, Фонд Жана Жореса.

Среди политиков одним из первых поддержал кандидата мэр Лиона Жерар Колон, который за 16 лет сделал третий город Франции более привлекательным для туристов и реализовал проекты по строительству деловых кварталов. Помимо него, среди известных политиков - сооснователь "Врачей без границ" Бернар Кушнер, лидер французских либералов Франсуа Байру, чья поддержка способствовала победе Олланда в 2012 году, и предводитель студенческих бунтов 1968 года, а позже один из лидеров зеленых в ЕС Даниэль Кон-Бендит.

Внушительная поддержка у Макрона в среде бизнеса: Пьер Берже - сооснователь дома моды Yves Saint Lorant и совладелец медиагруппы Le Monde, его бизнес-партнер Ксавье Ньель, входящий в топ-10 богатейших людей Франции, неоднократно положительно отзывался о Макроне, Клод Бебер - основатель одной из ведущих страховых компаний мира AXA, Франсуаз Холдер - совладелица сети булочных Paul, работающей в 30 странах мира. За финансы кампании Макрона отвечает Кристиан Дарнья, исполнительный директор BNP Paribas Asset Management в 2009-2016 годах.

Кроме того в окружении Макрона присутствуют пионеры цифровой экономики во Франции - Марк Симонсини, создатель сайта знакомств Meetic, Аксэль Тессандье, основательница коммуникационного агентства в Силиконовой долине, которая запустила французскую версию краудфандинговой платформы Kickstarter.

Избиратели

Избирателей Макрона много в крупных городах, среди молодежи, французов с высшим образованием, представителей свободных профессий и сотрудников общественного сектора, независимых избирателей, социалистов и либералов. Он - наиболее популярный кандидат в президенты Франции среди молодежи в возрасте 25-34 года и среди независимых избирателей.

Во втором туре выборов, согласно опросу Ifop от 28 февраля, Макрон уверенно может победить лидера Национального фронта с 62% голосов.

Экспертное мнение

Александр Мельник, профессор геополитики в бизнесc-школе ICN в Нанси:

Благодаря обнародованию программы и поддержке со стороны Франсуа Байру Макрон получил значительное преимущество. У Фийона все меньше шансов догнать его.

В программе Макрона выделю три привлекательных пункта. Во-первых, снижение государственных расходов - сейчас Франция - чемпион Европы по государственным расходам, 57% от ВНП, выше только в Швеции, но там гораздо более эффективное государство. Мы платим дикие налоги, а эффективного государства нет. Государство ожирело и его нужно сделать более эффективным. Во-вторых - отмена налога на 80% собственников недвижимости. Это косвенный налог, который исключительно высок и его отмена даст импульс для рынка недвижимости. И третье - Макрон хочет открыть шлюзы для развития бизнеса, чтобы создание предприятия не упиралось сразу в колоссальные бюрократические рогатки, которые лишают смысла работу. Это открывает новые возможности, в том числе для моих студентов. И главная цель - выйти из этого отвердевшего состояния французской экономики и дать ей новую динамику в рамках глобальной экономики.

Это революционная программа. Это настоящая революция, которую французы пока не осознают, потому что если они осознают, те, кто боится реальных изменений, могут отвернуться от Макрона. При этом ахиллесова пята Макрона - это внешняя политика. Экономическая программа Макрона абсолютно понятна, а во внешней политике пока ничего, кроме желания консолидировать Европу, не ясно.

Положение Макрона пока еще хрупкое - его электорат сейчас с ним, но может от него отвернуться, в то время как электорат Ле Пен - это словно римские легионеры, ощетинившиеся копьями, которые не собираются сдаваться. Такого электората у Макрона нет. Если произойдет теракт, станет вопрос - а где программа Макрона в области безопасности? Ле Пен может на этом сыграть. Соперники Макрона могут эксплуатировать слухи о гомосексуализме Макрона на финишной прямой его кампании. Он должен быть честным в этом вопросе. Мы живем в ХХI веке. Моим студентам, например, плевать какие у него сексуальные предпочтения, главное, чтобы он не врал.

А угроза победы Ле Пен возрастает с каждым днем. Единственный кандидат, который может ее победить - это Макрон. Во втором туре он может выиграть голоса кандидата социалистов Амона: Макрон говорит, что для него важно понятие справедливости и равенства. Аппаратчики в Соцпартии еще поймут, что Макрон - это для них якорь спасения, иначе эта партия полностью перестанет существовать. Многие также отколются от Фийона, который готовит себя и всех правых к колоссальному поражению. Люди, выступающие за развитие бизнеса повернутся в сторону Макрона, католики проголосуют скорее за Ле Пен, но не нужно преувеличивать значение религиозных избирателей во Франции. Людей, у которых традиционные ценности смешаны с католицизмом во Франции - все меньше и меньше.

Квентин Гийман, президент НПО Cosmopolitan Project Foundation, активист Соцпартии и Евромайдана (Париж):

Это не первый раз во Франции, когда кандидат в президенты себя позиционирует таким образом, как Эмманюэль Макрон. Это кандидат, который более близок к центру и определяет себя как "ни правый, ни левый". Во Франции же кандидаты обычно классифицируются либо как левые, либо как правые. Что интересно для украинцев, так это раскол по позиционированию на мировой арене. Макрон - кандидат проевропейский, который хочет содействовать глобализации и оппонирует тому, что говорит Марин Ле Пен с ее лозунгами о сильном государстве, защите против чужаков. Традиционный раскол во Франции во время выборов - на правых и левых, и в этой ситуации этот раскол очень похож - есть те, кто за открытость Европе, и те, кто за закрытость против Европы. На пользу ему идет позиционирование вне партии, что позволяет привлечь новых людей, а недостаток - никто не может сказать точно, что думает Макрон. Лично я не буду голосовать за Макрона, потому что я не верю в утверждение, что правые и левые похожи. Что касается Марин Ле Пен, все считают, что она выиграет в первом туре, но вопрос кампании - кто будет победителем во втором. Я не верю в ее победу.

Георгий Эрман, liga.net