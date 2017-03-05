Фотофакт: Дерзкие граффити против милиции в Гродно 2 5.03.2017, 17:32

Анархисты напомнили жителям города, чем на самом деле занимается милиция.

«4 марта свой профессиональный праздник отмечают одни из главных дармоедов нашей страны — сотрудников милиции.

Анархисты из Гродно напомнили жителям города, чем на самом деле занималась все эти 100 лет милиция, нанеся трафареты «100 лет угнетаем народ. Белорусская милиция» в разных частях города. Министр внутренних дел Шуневич постоянно твердит в СМИ, что «в отношении МВД ведется информационная война», в которой бедных ментов незаслуженно очерняют. На самом деле, никого очернять намеренно не надо — сотрудники милиции успешно сами очернили свою репутацию настолько, насколько это вообще возможно.

Жестокое убийство бензопилой в торговом центре в Минске и многие другие случаи показывают, что милиция никого из простых граждан не защищает и не может защитить. Она занимается только преследованием несогласных, как в Бресте недавно, стреляет в граждан на Новый Год и вламывается беспричинно в квартиры, и, конечно же, защищает власти от справедливого гнева народа. В целом, очень странно слышать какие-то рассуждения о чести и достоинстве от Шуневича, который на 9 мая одевается в костюм сотрудника НКВД. Если министр уважает и почитает НКВД, а порой еще и берет на себя его функции, то почему он потом удивляется, что его и его подчиненных все презирают?

Фото: revbel.org

Милиция — это карательный орган. Она никогда не защитят вас, себя сможете защитить только вы сами!», - говорится в заявлении анархистов на сайте revbel.org.