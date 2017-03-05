Робот сумел собрать кубик Рубика за долю секунды 5.03.2017, 17:37

Робот «Sub1» установил новый мировой рекорд.

Альберт Бир, инженер из Германии, сконструировал робота под названием «Sub1», который сумел установить новый мировой рекорд, решив известную головоломку чуть более чем за полсекунды — а именно за 0,637, сообщает 120.su.

К слову, предыдущий рекорд также удерживал робот похожей модели, который в 2016 году собрал разноцветный кубик за 0,887 секунд. Теперь же устройство немного усовершенствовали, в результате чего оно стало быстрее.

Процесс сборки начинается, когда компьютер, встроенный в робота, получает две фотографии кубика и определяет цвет каждой из его частей. Дальше запускаются некоторые довольно сложные алгоритмы, которые и помогают найти самый быстрый способ решения головоломки.

После этого в дело вступает микроконтроллер, которые и делает всю оставшуюся работу, собирая кубик Рубика за 21 ход.