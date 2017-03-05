Фоторепортаж с массового протеста в Бресте 5.03.2017, 17:46

Фото: «Белсат»

Несколько тысяч брестчан вышли на «Марш нетунеядцев».

5 марта в Бресте прошел «Марш рассерженных нетунеядцев» — участники протеста в 12 часов прошли с площади Ленина к Брестскому горисполкому. Там часть людей пошла в актовый зал на встречу с мэром, а другая — провела импровизированный митинг, передает «Белсат».

После митинга толпа пошла по центральным улицам к ЦУМу.

Во время шествия к протестующим присоединялись прохожие, и в результате в акции приняли участие несколько тысяч человек.