Андриевский продолжит работу с «Адмиралом» 5.03.2017, 17:59

Александр Андриевский

Фото: belarushockey.com

Белорусский специалист продолжит тренировать команду из Владивостока в следующем сезоне КХЛ.

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что главный тренер белорус Александр Андриевский продолжит свою работу с командой в следующем сезоне. Клуб из Владивостока завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счетом 2:4.

— В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в плей-офф, — приводит ТАСС слова Мухометова. — Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели — прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается.