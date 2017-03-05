закрыть
5 марта 2017, воскресенье, 18:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андриевский продолжит работу с «Адмиралом»

  • 5.03.2017, 17:59
Александр Андриевский
Фото: belarushockey.com

Белорусский специалист продолжит тренировать команду из Владивостока в следующем сезоне КХЛ.

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что главный тренер белорус Александр Андриевский продолжит свою работу с командой в следующем сезоне. Клуб из Владивостока завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счетом 2:4.

— В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в плей-офф, — приводит ТАСС слова Мухометова. — Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели — прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан