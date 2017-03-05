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В понедельник ожидается до +14 градусов

  • 5.03.2017, 18:16
  • 16,098
Фото: weni.ru

В Беларуси 6 марта будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ночью по Брестской, Гродненской и Витебской областям, днем на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди, туман.

В северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью +2… +8°С, максимальная днем +6… +12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.


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