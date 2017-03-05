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77-летняя брестчанка: Власти опозорились на весь мир с декретом о «тунеядцах»!

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  • 5.03.2017, 18:29
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Пенсионерка едва сдерживая слезы выступила на массовом протесте в Бресте.

«Я к вам обращаюсь со старой седой головой. Мне 77 лет, мы войну прошли, после войны страну восстановили, но такого не было, чтобы нашу молодежь назвали тунеядцами. Опозорились на весь мир!

У нас ребята пили, гуляли, с ними не справились, с бомжами, взялись за нормальную молодежь. Они должны извиниться перед вами и сказать: «Ребята, трудное время для страны, мы вам поможем. Занимайтесь тем, чем можно, чтобы семьи прокормить, что вы думаете себе?» Разве можно так?», - едва сдерживая слезы сказала женщина.


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