Выборы в Нидерландах: «Партия неголосующих» и голландский Трамп 5.03.2017, 18:48

Фото: Reuters

До парламентских выборов в Нидерландах осталось чуть меньше двух недель.

«Немецкая волна» посмотрела, как политические партии борются за голоса избирателей.

Лидер голландской партии "Зеленых левых" Йессе Клавер мог бы с легкостью выиграть любой конкурс двойников канадского премьера Джастина Трюдо. А вот свою риторику он, похоже, позаимствовал у бывшего американского президента Барака Обамы. "Наши идеи опираются на надежду и перемены", - рассказал Клавер. Он убежден, что многие в Нидерландах устали от политиков вроде правого популиста Герта Вилдерса, который "натравливает людей друг на друга".

Клавер один из немногих в политических кругах Нидерландов, кто напрямую атакует Вилдерса. При этом его маленькая партия "Зеленые левые", согласно последним опросам, может сформировать в парламенте третью по величине фракцию.

Предвыборная кампания у дверей избирателей

Йессе Клавер

Фото: dw.com

В отличие от Вилдерса, который накануне намеченных на 15 марта парламентских выборов продолжает отказываться от публичных выступлений, опасаясь за свою жизнь после многочисленных угроз в свой адрес, "Зеленые" идут прямиком к избирателям. Несмотря на моросящий дождь, член амстердамского городского совета Лене Гроотен стучится в каждую дверь на одной из улиц в районе Slotervaart. Многие называют эту часть города, где живет много мигрантов и молодых голландцев, проблемной, однако на чистых и ухоженных улицах нет и следа социального гетто. На футбольном поле мальчишки гоняют мяч, да и в целом атмосфера расслабленная.

Почти все жители находят время, чтобы поговорить с Лене. "Большинство здесь не знает, за кого голосовать. Они получают информацию только из интернета. Поэтому мы и идем в народ, чтобы поговорить с людьми напрямую. Мы считаем, что это важно", - рассказывает Гроотен. Она понимает, насколько непростой политический климат сложился в Европе: "В связи с Brexit в Европе необходимы перемены. Мы должны сделать Евросоюз демократичнее и сблизить людей". Глава ее партии, Йессе Клавер, уверен, что знает, как этого добиться: "Я европеец и люблю Европу. Но нельзя постоянно говорить только об экономике. Европа - это идеал, на карту поставлена наша безопасность, наша совместная жизнь".

Что предлагают лидеры партий

По сравнению с воодушевленными заявлениями "Зеленых" первые дебаты на радио, в которых в конце февраля участвовал нидерландский премьер Марк Рютте и еще восемь партийных лидеров, звучали более приземленно. Так, глава христианских демократов Сибранд Бума предложил вернуть воинскую обязанность: он убежден, что родители перестали правильно воспитывать детей. Однако глава правительства не согласен с этой идеей, ведь это увеличит госрасходы, да и в целом, по его мнению, в призыве нет никакой необходимости.

В свою очередь лидер партии 50plus Хенк Крол настоятельно требовал снижения пенсионного возраста с 67 до 65 лет. Но и это, по мнению Рютте, обойдется бюджету слишком дорого. Его оппонент отстаивал свою позицию, но поскольку Крол оперирует неверными цифрами, его партия, согласно опросам, теряет половину мест в парламенте. Голландцы очень щепетильны, когда дело касается цифр. Политики также обсуждали систему здравоохранения, рынок труда и срочные трудовые договоры - проблему, которая волнует голландцев так же, как и всех жителей Европы.

Голландский Дональд Трамп?

Герт Вилдерс

Фото: Reuters

В свою очередь Герт Вилдерс отказался от участия в дебатах - по его словам, тоже из соображений безопасности. Впрочем, лидер ультраправой "Партии свободы" знает, что он не большой мастер публичной полемики и, скорее всего, проиграл бы в дискуссии с Рютте и другими политиками.

Правый популист Вилдерс пытается влиять на общественное мнение в стиле американского президента Дональда Трампа - через посты в Twitter. Надо сказать, что Вилдерс с его копной желтовато-седых волос даже внешне несколько напоминает нынешнего хозяина Белого дома. Голландский политик был явно доволен огромным вниманием, которое вызвало его недавнее короткое появление в роттердамском районе Spijkenisse. Перед камерами международных телеканалов Вилдерс назвал мароканцев "отбросами" и повторил свой известный слоган: "Мы хотим вернуть Нидерланды голландцам. С открытыми границами у них такое чувство, что они потеряли ключи от собственной входной двери". Политик пообещал изменить эту ситуацию и "вернуть Нидерландам независимость" от ЕС.

Герт Вилдерс любит провокации и, очевидно, многому научился во время британской кампании за выход из ЕС. Однако, как показывают опросы, его рейтинг падает: Вилдерса обошли либералы из "Народной партии за свободу и демократию" Марка Рютте, а значит победа "Партии свободы" на выборах - вопрос спорный.

"Партия неголосующих"

Между тем телеведущий Ремко Рее бегает по многолюдной Музейной площади Амстердама, как волчок. Он хочет, чтобы как можно больше людей поддержали самую эксцентричную идею в голландской политике - "Партию неголосоующих". У Рее явный дар убеждении: практически все прохожие слушают, что он рассказывает о партии, которая обещает оставить незанятыми все места, которые она получит в парламенте, и ни в коем случае не заниматься политикой.

По словам телеведущего, эта партия "для тех, кто разочаровался в политике и, отдавая свой голос, хочет дать понять, что отвергает нынешнее положение вещей". Тем самым Рее хочет привлечь и избирателей, которые голосуют из чувства протеста - например, за Вилдерса. Однако отрицание политики как таковой, которое появляется в оставлении пустующими мест в парламенте, - это нечто большее, чем просто философская концепция. Это, скорее, символ расколотого партийного ландшафта в Нидерландах, где прежний политический консенсус, похоже, остался в далеком прошлом.