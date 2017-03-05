«Немецкая волна»: Митингующие в Бресте призывали к отставке Лукашенко 13 5.03.2017, 19:14

Фото: binkl.by

Несколько тысяч человек приняли в Бресте участие в акции протеста против «налога на тунеядство».

Митингующие призывали к отмене скандального декрета и отставке правителя Лукашенко, передает «Немецкая волна».

В Бересте на юго-западе Беларуси митингующие вышли в воскресенье, 5 марта, на акцию протеста против «налога на тунеядство», введенного декретом «О предупреждении социального иждивенчества».

Собравшиеся скандировали «Нет - декрету № 3, Лукашенко уходи!», «Хватит бояться - пора сопротивляться», «Чиновник - главный тунеядец».

К участникам шествия присоединилась группа активистов анархистского движения в балаклавах и с черным флагом. Правоохранительные органы в происходящее не вмешивались, задержанных нет.

«Налог на тунеядство» выводит на улицы

Аналогичные акции в феврале состоялись в Витебске, Бобруйске, Барановичах Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», изданный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и названный в народе декретом по борьбе с тунеядцами, действует в отношении всех жителей Беларуси (вне зависимости от их гражданства). Для этого они должны были находиться на территории страны более полугода в течение года. Сумма сбора составляет около 230 евро. Перечислять средства в бюджет должны граждане Беларуси, не уплачивавшие налоги более 183 календарных дней в году.