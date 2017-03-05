Тони Блэр опроверг сообщения о возможной работе в администрации Трампа 5.03.2017, 19:30

Тони Блэр

Помощники Блэра назвали статью британской газеты абсолютной выдумкой.

Представитель бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра назвал выдумкой сообщения о том, что тот якобы пытался убедить президента Трампа назначить его на должность посланника США на Ближнем Востоке.

Источником слухов стала британская газета Mail on Sunday, которая в субботу опубликовала материал о том, что на прошлой неделе Блэр якобы встретился с Джаредом Кушнером, зятем и советником Дональда Трампа.

Газета утверждает, что на встрече обсуждалась возможность работы Блэра на Белый дом.

Помощники Блэра назвали эту статью абсолютной выдумкой, добавив, что бывший британский премьер пытается добиться мира на Ближнем Востоке исключительно как частное лицо.

Его представитель подтвердил сам факт встречи с Кушнером, однако заявил, что Блэр «не выдвигал подобных предложений».

После того как Тони Блэр покинул Даунинг-стрит в 2007 году, он стал посланником на Ближнем Востоке так называемого Квартета, в который входят ЕС, США, ООН и Россия.