Видеофакт: Хоккеист НХЛ хитро реализовал буллит без броска 1 5.03.2017, 20:07

Фото: nhl.com

Форварду «Тампы» удалось отправить шайбу в сетку, даже не исполнив броска.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров принес победу своей команде в поединке против «Баффало», хитро реализовав послематчевый буллит. Ему удалось отправить шайбу в сетку, даже не исполнив броска, сообщает tut.by.

Сблизившись с голкипером, Никита Кучеров сделал обманное движение, как будто собираясь переложить шайбу на неудобную сторону крюка, но не стал ее касаться, и снаряд неспешно проскользнул в сетку под не ожидавшим такого трюка шведским вратарем Робином Ленером.

В итоге «Тампа» праздновала победу — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Многие болельщики даже после неоднократных просмотров видео наверняка подумали, что шайба просто сошла у форварда с крюка.

Даже наставник «Тампы» был поражен таким исполнением буллита.

— Никто из нас не видел, чтобы он делал это прежде. Это однозначно что-то из школы. Но самое главное, что шайба пересекла линию. Особенные игроки способны делать особенные вещи, — цитирует официальный сайт НХЛ главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера.

— Не знаю, заметили вы или нет, но перед буллитом Кучеров подошел к нашему вратарю Василевскому и что-то сказал, а тот ухмыльнулся. Потом я спросил, что это было, и он сказал, что заранее задумал исполнить такой буллит, потому что, видимо, он постоянно это делает с Василевским. И он сделал. Знаете… Есть игроки, которые могут играть на высоком уровне, творить и в то же время сохраняют отменное отношение к работе. Кучеров именно такой, — рассказал Джон Купер.

А вот для партнера россиянина по звену Тайлера Джонсона трюк Кучерова не стал сюрпризом.

— Конечно, он сделал это специально. На тренировках он постоянно это делает. Многие отрабатывают такие вещи, но сложно представить, чтобы кто-то провернул нечто подобное в официальном матче НХЛ. Но это же Кучеров. Этому голу на века гарантировано место в Youtube, не могу дождаться, чтобы посмотреть его, — сказал Тайлер Джонсон.

«Тампа» одержала третью победу в четырех матчах и на расстояние 3 очков приблизилась к зоне плей-офф. «Баффало» проиграл в пятый раз за шесть поединков.

Первой звездой встречи был признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 31 бросок и оба буллита.