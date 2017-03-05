Витебчанка: Сейчас намного хуже, чем в девяностые годы 5 5.03.2017, 20:17

Фото: kp.by

На центральной площади Витебска около двух десятков человек собрались, чтобы обсудить абсурдный декрет о «тунеядцах».

Через неделю после масштабного Марша рассерженных белорусов в Витебске на центральную площадь пришли около двух десятков человек. В основном это люди, которые знали о спонтанном решении нетунеядцев собираться в полдень каждое воскресенье, но не смогли прийти 26 февраля, пишет kp.by.

-Сейчас намного хуже, чем в девяностые годы, - обсуждают ситуацию три женщины. – Тогда тоже не было ни денег, ни работы, но людям хотя бы не мешали в попытках выжить. Кто-то торговал, кто-то придумывал что-то еще. Людям не мешали, и они пережили тот кризис. А сейчас что делать?