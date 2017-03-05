ЧЕ-2017: Белорус завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту 3 5.03.2017, 21:08

Павел Селиверстов

Фото: bfla.eu

Павел Селиверстов принес Беларуси третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

Белорусский прыгун в высоту 20-летний Павел Селиверстов принес Беларуси третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Белграде, передает tut.by.

В финале состязаний по прыжкам в высоту Павел Селиверстов был близок к тому, чтобы преодолеть планку на высоте 2,30 м, лишь слегка задел ее, но она все-таки упала.

Лучшим результатом белоруса стала высота 2,27 м, и этого показателя хватило для бронзовой награды. Павел Селиверстов по меньшему числу попыток опередил еще трех соперников, также преодолевших 2,27 м — болгарина Тихомира Иванова, словака Матуша Бубеника и итальянца Сильвано Кьезани.

Золото завоевал поляк Сильвестер Беднарек (2,32 м), серебро у британца Робби Грабаржа (2,30 м).

В нынешнем зимнем сезоне лучшим результатом Павла Селиверстова является высота 2,32 м, взятая им 11 февраля на турнире в чешском Тршинеце.

Награда Павла Селиверстова — уже третья для Беларуси на ЧЕ-2017 в Белграде. В стартовый день турнира 4 марта серебро в беге на 60 м с барьерами завоевала Алина Талай, а бронзу в толкании ядра добыла Юлия Леонтюк.