В британском комиссионном магазине нашли чертежи атомной подлодки 9 5.03.2017, 21:15

Фото: Getty Images

Чертежи атомной субмарины нашли в подкладке старого чемодана.

В одном из комиссионных магазинов города Портмадог в Уэльсе был найден продающийся старый чемодан, в подкладке которого были зашиты чертежи атомной субмарины типа HMS Trafalgar. В самом чемодане находились книги, передает ВВС.

«Можно предположить, что семья какого-то покойного человека пожертвовала чемодан, как это часто бывает, и они могли не знать, что внутри», — отметила владелец магазина Стелла Паркер. Находку она планирует продать на благотворительном аукционе.

Фото: Stella Parker

«Мне сказали, если по телефону позвонит некто с русским акцентом, трубку надо положить», — пошутила Паркер.

Фото: Stella Parker

Вероятно, на чертеже изображена первая подлодка класса HMS Trafalgar, введенная в строй в 1981 году и списанная в 2009-м. Об этом свидетельствует наличие гребного вала, который у последующих субмарин этого типа был заменен на водометный движитель. План мог предназначаться экипажу подлодки, который с его помощью изучал строение судна.

На вооружении британского флота находилось семь субмарин HMS Trafalgar, сейчас в строю остаются четыре из них. К 2022 году планируется заменить их на лодки нового типа Astute.