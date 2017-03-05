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Опрос: 71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки

  • 5.03.2017, 22:00
Фото: REUTERS/ Christian Hartmann

Большинство французов высказались за то, чтобы кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Ifop, передает RFI.

При этом 68% французов полагают, что политик все же не уйдет с предвыборной гонки.

2 марта полиция провела обыски в доме Франсуа Фийона.

4 марта из команды Фийона ушли глава штаба и пресс-секретарь. О прекращении своей поддержки Фийона высказалась также центристская партия Франции Союз демократов и независимых.


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