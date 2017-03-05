К забору с закрашенной Щеткиной принесли цветы, Конституцию и папку «Дело» 19 5.03.2017, 22:32

Неизвестные продолжили перформанс с создателем абсурдного декрета о «тунеядцах».

В Сети появились фотографии стены, где была нарисована бывший министр труда и соцзащиты, а ныне зампредседатель «cовета республики» «национального собрания» Марианна Щеткина. После того, как граффити с изображением Щеткиной закрасили, неизвестные принесли к забору цветы, Конституцию и папку «Дело».

Граффити было размещено на стене забора по улице Карла Маркса, недалеко от кафе «Мануфактура».