КНДР запустила залпом четыре баллистические ракеты 5 6.03.2017, 7:36

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Три из них пролетели около тысячи километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает русская служба ВВС.

По его словам, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Фото: AP

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, заявило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Подробностей того, какие именно ракеты были запущены, не сообщается. Южнокорейские военные также не уточняли, сколько именно ракет было запущено.

Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи в интервью южнокорейскому телевидению сказал, что это вполне могли быть и межконтинентальные ракеты.

Фото: KOREA NEWS SERVICE

Последний запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. На нем лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

ООН запрещает Пхеньяну проводить ракетные и ядерные испытания.

3 февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан «сокрушительный ответ».

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Судить о ней приходится в основном по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.