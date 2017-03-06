КНДР запустила залпом четыре баллистические ракеты

КНДР запустила залпом четыре баллистические ракеты5
- 6.03.2017, 7:36
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Три из них пролетели около тысячи километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает русская служба ВВС.
По его словам, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, заявило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.
Подробностей того, какие именно ракеты были запущены, не сообщается. Южнокорейские военные также не уточняли, сколько именно ракет было запущено.
Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи в интервью южнокорейскому телевидению сказал, что это вполне могли быть и межконтинентальные ракеты.
Последний запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. На нем лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.
ООН запрещает Пхеньяну проводить ракетные и ядерные испытания.
3 февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан «сокрушительный ответ».
Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.
Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Судить о ней приходится в основном по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.