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«Барселона» готова платить Месси 35 миллионов евро в год

  • 6.03.2017, 7:45
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В клубе уверены в подписании нового контракта с Месси, несмотря на то, что в Китае игроку готовы платить 50 миллионов в год.

Руководство «Барселоны» продолжает работу над продлением контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает tribuna.com.

Соглашение 29-летнего аргентинца с каталонцами рассчитано до лета 2018 года, и в клубе пытаются найти наиболее приемлемый вариант для заключения новой сделки.

«Барселона» готова предложить Месси зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

Сам Месси настроен на продолжение сотрудничества – его сын ходит в школу в Барселоне, а жена всем довольна в столице Каталонии и готова рассмотреть лишь вариант с возвращением в Аргентину.

В «Барселоне» уверены в подписании нового контракта с Месси, несмотря на то, что в Китае игроку готовы платить 50 миллионов в год.


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