«Барселона» готова платить Месси 35 миллионов евро в год
- 6.03.2017, 7:45
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В клубе уверены в подписании нового контракта с Месси, несмотря на то, что в Китае игроку готовы платить 50 миллионов в год.
Руководство «Барселоны» продолжает работу над продлением контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает tribuna.com.
Соглашение 29-летнего аргентинца с каталонцами рассчитано до лета 2018 года, и в клубе пытаются найти наиболее приемлемый вариант для заключения новой сделки.
«Барселона» готова предложить Месси зарплату в размере 35 миллионов евро в год.
Сам Месси настроен на продолжение сотрудничества – его сын ходит в школу в Барселоне, а жена всем довольна в столице Каталонии и готова рассмотреть лишь вариант с возвращением в Аргентину.
В «Барселоне» уверены в подписании нового контракта с Месси, несмотря на то, что в Китае игроку готовы платить 50 миллионов в год.