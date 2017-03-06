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Ученые назвали лучшую диету для укрепления зрения

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  • 6.03.2017, 8:09
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Придерживаться ее достаточно двух раз в неделю.

Офтальмологи из Австралии обнаружили, что люди употребляющие рыбу, по меньшей мере, 2 раза в неделю, менее подвержены возрастной макулодистрофии (AMD), сообщает newsyou.info.

AMD – дегенерация центрального отдела сетчатки глаза — мокулы. В макуле находится множество светочувствительных клеток (фоторецепторов).

Когда на один из фоторецепторов падает свет, он через нервные клетки и нервные волокна сообщает об этом в мозг, который из множества подобных сообщений воссоздает увиденную глазом картину.

Также исследователи сообщили, что содержащиеся в рыбе жиры укрепляют здоровье глаза, и препятствуют возникновению возрастных заболеваний зрения.


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