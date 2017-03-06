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Белорус Мартынович стал лучшим игроком «Краснодара» в матче со «Спартаком»

  • 6.03.2017, 8:30
  • 9,256
Александр Мартынович

Среди участников поединка более высокую оценку получил лишь нападающий «Спартака» Зе Луиш.

Ресурс WhoScored.com разместил оценки футболистам по итогам матча чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:2), сообщает pressball.by.

Белорусский защитник хозяев Александр Мартынович получил оценку 7,6 и стал лучшим игроком команды.

Среди участников поединка более высокую оценку получил лишь нападающий «Спартака» Зе Луиш (7,7).


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