Белорус Мартынович стал лучшим игроком «Краснодара» в матче со «Спартаком»
- 6.03.2017, 8:30
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Среди участников поединка более высокую оценку получил лишь нападающий «Спартака» Зе Луиш.
Ресурс WhoScored.com разместил оценки футболистам по итогам матча чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:2), сообщает pressball.by.
Белорусский защитник хозяев Александр Мартынович получил оценку 7,6 и стал лучшим игроком команды.
Среди участников поединка более высокую оценку получил лишь нападающий «Спартака» Зе Луиш (7,7).