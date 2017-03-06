Лидеры Германии, Испании, Италии и Франции встречаются в Версале 6.03.2017, 8:38

6,012

Фото: AP

Четыре ведущих государства Европы проведут переговоры о будущем Евросоюза.

Президент Франции Франсуа Олланд примет в Версальском дворце лидеров Германии, Италии и Испании. Встреча в формате ужина пройдет на фоне бурной дискуссии о развитии ЕС, который сталкивается с серьезными проблемами на фоне «Брексита», роста национализма и прихода в Белый дом Дональда Трампа, чья администрация скептически относится к Евросоюзу, сообщает «Голос Америки».

Эти проблемы будут обсуждаться на более широком саммите ЕС, который пройдет 25 марта – в 60-ю годовщину подписания Римского договора, заложившего основы будущего блока.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обозначил рамки более широких европейских дискуссий, изложив пять возможных сценариев развития блока, в котором после выхода Великобритании, останется 27 стран.

Сценарии варьируются от еще более тесной интеграции до идеи «многоскоростной» Европы, внутри которой существуют группы стран, «готовых» двигаться дальше в конкретных областях – таких, как, например, оборона.