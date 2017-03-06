«Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича» 23 6.03.2017, 8:48

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Появление в Минске на заборе изображения Марианны Щеткиной и его необычное исчезновение вызвало бурную реакцию белорусов.

Напомним, в воскресенье утром недалеко от проспекта Независимости появилось изображение бывшего министра труда и соцзащиты, а ныне зампредседателя «совета республики национального собрания» и подписи «Это я автор налога для безработных».

Правда, через два часа от Марианны Щеткиной остались только ноги.

Пользователи Сети тут же отреагировали на эту новость, пишет «Салідарнасць».

Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Если автор граффити безработный, то ... освободить его от налога — заслужил».

«Да! Да! Да! Страна должна знать своих героев!»

«Стенка длинная — ждем пополнения в этой картинной галерее. Дорисуйте туда, например, Прокоповича или Шуневича с наганом... Ну, на худой конец, и Мясникович подойдет».

«Идея хорошая, но если всех добавить то забора может не хватить!»

«Можно расширить галерею и разнообразить подписи к портретам. Например, групповое фото с надписью «Это нам платят немалые деньги из ваших карманов»!»

«А ещё можно объявить городскую экскурсию «Здесь живёт автор закона такого-то», и провести интересующихся по Дроздам. Там же не закрытая от народца территория, нет? Думаю, было бы многим интересно пройтись мимо домишек «слуг народа»!»

«Мурал!»