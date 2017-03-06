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Международный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России

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  • 6.03.2017, 8:55
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7 марта слово будет предоставлено и представителю России.

Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.

Как следует из повестки дня суда, слушания пройдут с 6 по 9 марта, передает «Радио Свобода».

Слушания начнутся с заслушивания украинской стороны. 7 марта слово будет предоставлено представителю России.

Проходить они будут в открытом режиме в Дворце мира.

Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Это предусмотрено ранее подписанным указом президента Украины Петра Порошенкo.

Во время слушаний должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, обратившаяся с иском против России в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.

Ранее в Международном уголовном суде в Гааге признали, что ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией


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