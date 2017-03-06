Астрономы впервые обнаружили в космосе «плоскую» планету 8 6.03.2017, 9:08

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Открытие вносит коррективы в устоявшиеся представления о небесных телах.

Планетологи обнаружили максимально «плоскую» планету в космосе. Эта находка вносит коррективы в устоявшиеся стереотипы астрономии, пишет grifonsoft.ru.

О том, что может существовать плоская планета, закончили думать много веков назад. Несмотря на это, сделанное не так давно открытие показало то, что былые утверждения могут оказаться правдивыми.

Астрономы установили, что карликовая планета Хаумеа, размещенная в поясе Койпера, имеет своеобразную форму. Ее экваториальный диаметр по длинной оси в два раза больше, чем по короткой, напоминающий гальку. Конечно, это не повод утверждать о наличии плоских планет, но и данная находка является крайне уникальной.

Основываясь на открытии можно предположить существование небесного тела с соотношением осей 3 к 1, а если учесть в некоторых из них наличие большого количества газовых масс, то можно встретить и с соотношением 5 к 1.