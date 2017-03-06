Дорофеева и Котковец занялись рекламой белорусских бриллиантов 34 6.03.2017, 9:18

7,444

Скандальное предприятие «АдамасИнвест» после серии махинаций с госкредитами выпустило первую партию украшений.

Подконтрольная управлению делами Лукашенко компания «АдамасИнвест» представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.

В презентации приняла участие заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

«В Беларуси удалось создать условия, позволяющие выращивать алмазы, которые по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных. В мире подобные технологии применяют только пять компаний. Это важное событие для страны, кольца и серьги с белорусскими бриллиантами — достойный подарок для каждой женщины. Причем они в 2−2,5 раза дешевле изделий такого класса, а по качеству, внешнему виду им соответствуют», — отметила на презентации заместитель управляющего делами Лукашенко Надежда Котковец (цитата по БелТА).

Компания «АдамасИнвест» образовалась на базе нашумевшего предприятия «Адамас БГУ», которое было создано в 90-х годах в агрогородке Атолино Минского района для производства высококачественных синтетических алмазов, которые по своим характеристикам не уступали бы природным алмазам. Но все это время финансовые результаты у предприятия не были выдающимися. Государство несколько раз предоставляло «Адамасу» кредиты и ссуды. В отношении топ-менеджеров компании возбуждались уголовные дела.

В конце 2014 года предприятие перешло под контроль госпредприятия «Беларусьторг» Управления делами президента путем внесения в уставный фонд белорусско-российского СООО «АдамасИнвест» неденежного вклада в виде двух изолированных помещений общей стоимостью более 36,8 млрд неденоминированных рублей.

Позже гендиректором «АдамасИнвеста» был назначен выходец из БРСМ, бывший проректор по общим вопросам Академии управления при президенте Максим Борд.

В настоящее время в процессе синтеза алмазов задействовано более 30 человек. В Атолино установлены 120 спецаппаратов. Из разрозненного набора химических элементов за 3−4 дня выращивается алмаз, пишет газета «СБ.Беларусь сегодня». Огранка производится на гомельском заводе «Кристалл».

«Сегодня производство технических алмазов практически монополизировано китайскими компаниями, конкурировать с ними по себестоимости просто невозможно. За последние годы они, например, снизили отпускную цену на алмазный порошок в 20 раз, научились у себя собирать аналоги аппаратов для выращивания камней. Поэтому мы решили сосредоточиться на выпуске высококачественных алмазов, пригодных для ювелирной отрасли. Нужных и пока не доступных китайским производителям характеристик и свойств мы можем добиться благодаря ранее установленному оборудованию и сохранившимся уникальным технологиям», — уверен Максим Борд.

По словам гендиректора «АдамасИнвеста», сейчас прорабатывается возможность экспорта украшений, в качестве перспективных рынков рассматриваются США и Индия.