Экономист: Лукашенко деваться некуда 29 6.03.2017, 9:30

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Проблема диктатора не только в проигранной «союзнику» газовой войне.

Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 доллара за тысячу кубометров. Об этом заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев сообщил в письме министру энергетики России Александру Новаку.

Примечательно, что 24 февраля вице-премьер Владимир Семашко уверял будто выгодные для Беларуси условия поставок газа близки к согласованию.

— Траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это по крайней мере последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола, — заявил тогда вице-премьер.

Знал ли официальный Минск о том, что Москва с нового года подняла цену на «голубое топливо»? Издание «Завтра твоей страны» спросило мнение экспертов.

Марголин: Лукашенко деваться некуда

— Конечно, о подорожании российского газа белоруской стороне было известно еще в начале года, — считает экономист Лев Марголин. —Цену объявляют не по телевизору. Я уверен, что «Газпром» оповестил хозяйствующие субъекты Беларуси.

По мнению эксперта, правителю придется заплатить за российский газ по новым, повышенным, ценам.

— Российское правительство четко заявило, что до тех пор, пока мы не погасим задолженность за газ, никаких разговоров о снижении цены и особых режимов поставки не будет. Сейчас это вопрос принципа и для Москвы, и для Минска. Но поскольку белорусам деваться некуда, то платить, скорее всего, придется, — говорит аналитик.

Как ранее заявлял российский вице-премьер Аркадий Дворкович, долг Беларуси за газ превысил 600 миллионов долларов. Найти такую сумму белорусскому правительству, по словам экономиста, будет непросто. Однако, по мнению эксперта, Кремль не волнует, откуда задолжавший союзник будет брать средства.

— Если белорусская сторона согласится погасить накопленный долг, тогда, возможно, Россия подумает о какой-то отсрочке, о каком-то кредите, — полагает Лев Марголин.

Он считает, что у Беларуси нет реальных ресурсов для затягивания противостояния с Россией.

Почему Россия не перекрывает Беларуси газ?

— Попытки решить вопрос «полюбовно» раз за разом терпят неудачу. Однако рано или поздно этот узел нефтегазовых проблем придется развязывать, — подчеркивает Лев Марголин.

Прейгерман: Даже в случае достижения договоренности по газу негатив останется

Директор по исследованиям Либерального клуба Евгений Прейгерман уверен, что Россия никоим образом не собирается списывать Лукашенко газовый долг.

— По имеющейся у меня информации, Москва не собирается отказываться от своей позиции. Все другие схемы в будущем могут быть рассмотрены только в случае, если белорусский долг будет оплачен, — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что нежелание руководства РФ «простить» газовый долг белорусам связано с экономическими проблемами внутри России, а также стремлением показать, кто в доме хозяин.

Впрочем, и белорусские власти просто так не собираются уступать. В ближайшее время, по мнению аналитика, противостояние продолжится.

— Хотя без конца и края конфликт затягиваться не может, поскольку экономически весьма болезнен для Беларуси. Договоренности будут, но они не будут самыми комфортными для нашей страны, — прогнозирует эксперт.

Директор по исследованиям Либерального клуба отмечает, что все чаще на экспертном и даже политическом уровне звучат разговоры о возможном пересмотре отношений между союзниками.

— Даже в случае достижения договоренности по газу этот негатив не рассосется. Пока тотально драматизировать ситуацию я бы не стал. Крутого разворота ожидать не стоит, но более жесткая коммерциализация отношений вполне возможна, — прогнозирует Евгений Прейгерман.