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Во что обходятся белорусам заграничные вояжи чиновников

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  • 6.03.2017, 10:13
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Командировочные расходы — капризная величина, которая меняется от страны к стране.

Пакует чиновник чемодан в Каракас? Может присмотреть себе жилье в пределах 400 долларов. Едет по делам в Афганистан? На гостиницу дороже 14 долларов рассчитывать не стоит. Так же и с суточными: в Норвегии чиновник может потратить 240 долларов, а, скажем, в Йемене всего 38.

Все эти нормы закреплены в постановлении Минфина № 7. Ими пользуются как государственные, так и многие частные компании. Портал tut.by собрал всю информацию в интерактивной инфографике.


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