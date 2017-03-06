В агрогородке под Брестом появилась «чупакабра» 10 6.03.2017, 9:39

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Впервые незваный гость объявился на одном из частных подворий 4 февраля.

Спокойствие жителей агрогородка Черни внезапно нарушил незваный гость. После его «визитов» сельчане наблюдали жуткую картину: растерзанные тушки обескровленных животных, прогрызенные сетки, необычные следы. Не останавливали хищника ни заборы, ни укрепленные двери, ни даже домашние охранники — собаки. Местные жители прозвали его «чупакаброй». Они напуганы и принимают все необходимые меры для того, чтобы сохранить жизни своим любимым питомцам.

Впервые хищник объявился на одном из частных подворий в Чернях 4 февраля. Почувствовав себя хозяином, он загрыз двух породистых кроликов и кошку. Взволнованные люди позвонили на «горячую линию» газеты «Заря над Бугом» и рассказали подробности о произошедшем.

— Рано утром муж моей сестры пошел прогревать машину, но его остановило страшное зрелище: на пороге лежала разорванная кошка. Его это, конечно, привело в шоковое состояние, и он вернулся домой, чтобы сообщить нам об этом. Через некоторое время мы решили пойти проверить своих кроликов, и пришли в ужас: белый был почти мертв, а второго, черного, и вовсе не было в клетке. Оказалось, что черный кролик лежал на улице возле беседки. Весь двор был истоптан неизвестными следами. Примечательно, что зверь, убив наших животных, не съел их, а только выпил кровь, — рассказала корреспонденту еженедельника местная жительница, на подворье у которой все это и произошло.

Подобный случай вызвал беспокойство и у хозяев соседнего дома, ведь они тоже заметили, как ночью происходило что-то необычное.

— За полночь я решила посмотреть, не вернулась ли моя кошка домой, ведь она у нас породистая и мы ею очень дорожим, — говорит соседка. — Когда я вышла на улицу, то заметила, что возле дома бегает большая собака, возможно, это был ротвейлер. Увидев меня, она начала рычать. Я испугалась и побыстрее вернулась в дом.

По ее словам, в Чернях существует серьезная проблема: жители города часто выбрасывают в лес, расположенный рядом с деревней, своих домашних собак и кошек.

— Они от тоски и голода бегают по нашим улицам, а ночью вполне могут проникнуть во дворы. Может, и напала на домашних животных моей соседки бродячая собака, — добавляет женщина.

Но старший участковый инспектор, майор милиции Леонид Сахарчук считает, что местные жители немного преувеличивают, и бояться им нечего.

— После проведенной проверки выяснилось, что на частном дворе побывал, скорее всего, дикий зверь: лиса или хорек, на это указывают оставленные следы. Больше подобных обращений граждан не поступало, — проинформировал инспектор.

Чтобы разобраться, какой именно зверь напугал жителей Черней, журналисты обратились к руководителю районного подразделения БООР, главному охотоведу Дмитрию Степанюку и показали фотографии с «места преступления», которые прислали сельчане.

— Проанализировав фотографии, можно сделать вывод, что незваным гостем была собака, на это указывают характерные следы, — вынес свой вердикт Дмитрий Степанюк. — К слову, бродячая собака может и клетку разломать, и кошку разорвать. А тот факт, что не съела домашних животных, ни о чем не говорит. Ведь собака может быть и не голодной, а просто напасть из-за спортивного интереса.

Преподаватель БрГУ имени А. С. Пушкина доктор биологических наук, профессор Василий Гайдук, проанализировав факты и обстоятельства, пришел к выводу, что, скорее всего, к хозяевам дома наведалась лисица.

— Лисы, выходя к людям, могут бросаться на домашних животных: воровать кур, душить кроликов и даже могут напасть на кошку, как в данной ситуации, — говорит Василий Емельянович. — Хищник, возможно, был сыт и не стал есть мясо, а черного кролика вытащил из сарая, потому что хотел его забрать с собой, но что-то этому помешало. Интересно, что лиса очень быстро расправляется со своей добычей. Например, кролика убить ей не составит никакого труда: она своими клыками давит ему на виски и в тот же момент он погибает.

У каждого специалиста существует своя версия произошедшего. Но будь то лиса, хорек или собака — все равно они нарушили покой сельчан.