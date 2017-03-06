Ревность 7 Александр Подрабинек, «Радио Свобода»

6.03.2017, 9:50

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Александр Подрабинек

Фото: svaboda.org

Только одна Поклонская знает, как надо правильно любить покойного императора.

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы продолжает покорять сердца великодержавных патриотов. Прежде она очень непосредственно обнаруживала свою безграмотность: то перепутает главного героя комедии «Горе от ума» с генералиссимусом Суворовым, то выйдет на шествие «Бессмертного полка» с портретом Николая II, очевидно полагая его тоже жертвой Второй мировой войны. Теперь пробелы в своем образовании и ляпы в публичной деятельности она замазывает вызывающей экзальтацией на темы православия и самодержавия. Что, впрочем, смотрится совершенно уместно в условиях погружения России в состояние средневекового мракобесия.

Объектом своего поклонения Поклонская выбрала Николая Александровича Романова – бывшего до марта 1917 года последним российским императором, а годом позже расстрелянного в Екатеринбурге местными большевиками. Она называет его своим государем, совершенно игнорируя то обстоятельство, что Романов добровольно отрекся от престола. Такое впечатление, что она мысленно вновь короновала его, спустя почти сто лет после его гибели.

Строго говоря, утверждение, что император Николай II был расстрелян, совершенно неверно. К моменту расправы с ним и его семьей Николай Романов царем уже не был, а в правовом отношении был обычным российским гражданином. Конечно расстрел этой семьи был жестоким и неправосудным, но в России за время революции и Гражданской войны погибло около десяти с половиной миллионов человек. И вероятно большинство из них погибли безвинно, так же, как и те, кто был расстрелян 9 января 1905 года на мирной демонстрации в Петербурге, когда Николай Романов был еще полновластным императором, «хозяином земли русской», как он сам себя называл.

Смешная и совсем не умная Поклонская предпочитает игнорировать факты, а вместо этого молитвенно и со слезами на глазах обращает свой взор на последнего русского царя. Понятно, что такое обожествление несовместимо с какой-либо критикой в адрес ее божества. Поэтому со всей своей прокурорской энергией она требует запретить фильм «Матильда», который еще даже не вышел на экраны. А чего ждать, когда кощунство очевидно – ее любимец спал с нетитулованной балериной Матильдой Кшесинской. Об этом просто никто не должен знать, считает Поклонская. Это порочит образ страстотерпца и великомученика! Запретить фильм с использованием уголовно-процессуального кодексам!

Не удивлюсь, если Наталья Поклонская внесет в Государственную Думу законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию первых лиц государства от Гостомысла и Рюрика до Путина и всех последующих, если Путин когда-нибудь в самом деле уйдет.

Представляю себе судебный процесс в Басманном суде, где рассматривается уголовное дело по обвинению постановщика фильма Алексея Учителя в умышленной дискредитации Николая Второго путем антиисторических и контрмонархических утверждений об интимной связи императора с балериной. Поклонская конечно будет поддерживать обвинение. Защита будет горячо доказывать, что, во-первых, роман с красивой женщиной не дискредитирует Николая, а даже наоборот, в известном смысле придает ему некоторую популярность. Во-вторых, роман это был начат, да и закончен прежде чем Николай взошел на престол и даже до того, как он обручился со своей будущей женой. В конце концов, почему прокурору Поклонской можно было два раза выходить замуж, а царю Николаю нельзя было до своей женитьбы даже иметь любовницу? В-третьих, защита сообщит неразумной Поклонской, что Матильда Кшесинская после Николая была любовницей еще двух великих князей, что свидетельствует не об избирательной дискредитации будущего императора, а просто о неизбывной любви к царствующей династии.

Последнего аргумента Поклонская конечно не перенесет, поскольку только она одна знает, как надо правильно любить покойного императора. Все остальное – распутство, дискредитация власти и искажение истории. Женская ревность – сильнейший аргумент в любом споре!

Каков будет приговор суда, можно не сомневаться. Не поможет и раскаяние Алексея Учителя. В последнем слове он выразит сожаление, что в 2014 году подписал верноподданническое письмо деятелей культуры с одобрением аннексии Крыма. Ведь вместе с Крымом к России присоединили и Поклонскую! Но это будет запоздалое раскаянье – басманное правосудие научит Учителя родину любить.

А пока такой закон не принят и суды не начались, Наталья Поклонская прилагает максимум усилий для придания святости образу Николая II. На днях она сообщила, что в Симферополе стал мироточить установленный перед местной прокуратурой бюст Николая. Правда, возможно, бюст заплакал именно из-за своего соседства с этим гнусным заведением, но это уже детали.

Надо полагать, что следующим «чудом» станет сошествие благодатного огня из вышеупомянутого бюста в руки самой Поклонской или может быть прокурора Крыма, которое произойдет 17 июля – в день расстрела царской семьи. Как говорила Алиса из Страны Чудес, чем дальше, тем чудесатее и чудесатее.

Александр Подрабинек, «Радио Свобода»