Парламент Казахстана проголосовал за расширение своих полномочий 1 6.03.2017, 10:40

К депутатам перешла часть полномочий Назaрбаева по назначению кабинета министров и контролю над правительством.

Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в конституцию.

Принятые в понедельник поправки направлены на расширение роли парламента и правительства в политической жизни страны за счет передачи им части президентских полномочий, передает ВВС.

В частности, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета.

Кроме того, законопроект расширяет роль мажилиса (нижней палаты) при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.

Также в понедельник в конституцию Казахстана была внесена поправка о неизменности принципов деятельности страны, заложенных президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщил депутат мажилиса Нурлан Абдиров.

Напомним, в декабре 2016 года Назарбаев поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, отметив однако, что Казахстан все равно останется государством с президентской формой правления.

В январе Назарбаев объяснил суть реформы власти, которая, по его словам, состоит в передаче президентом ряда своих полномочий парламенту и правительству, а для президента приоритетами станут "стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти". Кроме того, работа главы государства сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.