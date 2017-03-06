Инвестор отказался от автоцентра BMW в Гродно 6.03.2017, 10:53

Литовский инвестор не верит в луканомику.

Гродненцы должны были получить фирменный автоцентр BMW еще к июлю прошлого года, но начало строительства постоянно переносилось.

По информации БЕЛТА литовский инвестор планировал построить в Гродно фирменный автоцентр BMW к 2015 году. Эти планы были озвучены еще в 2014-м. Тогда же был определен участок для строительства площадью примерно 1 га на выезде на трассу М6, заключен инвестдоговор. Объем инвестиций должен был составить около 2 млн долларов. Но начало строительных работ значительно затянулось. В начале января объект находился на стадии подготовительных работ, а в офисе заказчика, отказались давать какие-либо комментарии относительно продолжения и завершения сроков строительства.

Заказчиком строительства являлся литовский инвестор ООО «Унимодус», но инвестор выбрал другие приоритеты: вместо строительства центров обслуживания автомобилей BMW компания займется альтернативными источниками выработки электроэнергии из биогазов. Создана новая компания «МодусГрупп», которая в Щучинском районе оборудует установки для выработки электроэнергии на нескольких крупнейших свиноводческих комплексах, передает «Гродненская правда».

Сегодня техника ушла с объекта, который предполагалось возвести в районе Понемуни.