Зоологи объяснили, зачем пандам пятна вокруг глаз 6.03.2017, 11:00

Американские ученые выяснили, с чем связан уникальный окрас животных.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Калифорния решили выяснить, чем может быть обусловлена уникальная окраска панд. Результаты работы были опубликованы в журнале Behavioral Ecology, передает Газета.Ru.

Специалисты сравнили черные и белые участки шерсти панды с окрасом 39 видов медведей и 195 видов хищников, уделяя пристальное внимание специфике их среды обитания. Исследователи изучили тысячи изображений 20 возможных вариантов окраса 10 участков тела. В результате ученые пришли к выводу, что такой окрас необходим, чтобы жить в условиях одновременно двух горных регионов Центрального Китая.

В отличие от многих других медведей, панды травоядны и питаются бамбуком. Хотя в месте их обитания его хватает с избытком, такая диета имеет свои ограничения — панды не в состоянии запасти достаточно жира на неурожайные зимние месяцы. Это значит, что им приходится оставаться активными круглый год вместо того, чтобы впадать в спячку, и искать под снегом пищу, чтобы удовлетворить свои потребности в еде.

Белые голова и живот позволяют пандам слиться со снегом и избежать нападения снежных барсов или шакалов, которые могут рассматривать их в качестве обеда. А черные «носочки» и лапы дают возможность скрываться в тени бамбуковых зарослей в теплые месяцы. Пятна вокруг глаз, очевидно, помогают пандам общаться или выражать агрессию по отношению к конкуренту, а уши как бы говорят хищникам: «я зол, держись подальше».

Несколько лет назад эта же группа исследователей выяснила, для чего зебре нужны черно-белые полосы. По их мнению, они помогают зебрам запутать летающих насекомых и таким образом защититься от их укусов.