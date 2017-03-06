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На месте закрашенной Щеткиной появилась многозначительная надпись

  • 6.03.2017, 11:08
Фото: Еврорадио

История с граффити в Минске получила неожиданное продолжение.

Стена в центре Минска продолжает «мироточить» социальными граффити, сообщает «Еврорадио».

Ночью на 5 марта на ней появился портрет бывшей министра труда и социальной защиты Марианны Щеткиной с подписью «Это я, автор налога для безработных».

Фото: Антон Мотолько

Стрит-арт оперативно закрасили, от него остались только туфельки, к которым небезразличные минчане несли то гвоздики, то папку для бумаг со зловещей надписью «Дело № ...».

На следующее утро над туфельками появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете».

Фото: Еврорадио

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