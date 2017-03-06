Белорусы объединяются под лозунгом «Баста» Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

6.03.2017, 11:30

Фото: Andrei Bortnikau/bortnikau.livejournal.com

Власть не сможет остановить грядущие перемены.

На собрании, посвященном 100-летию образования белорусской милиции, Лукашенко заявил: «Расколоть белорусское общество и дестабилизировать обстановку не получится». Однако раскол этого общества у него уже дано получился. Причем получился на все 100 (интересно совпадение цифр).

Не надо долго и упорно выискивать дезинтеграторов, разобщителей, раскалывателей белорусского общества. Дезинтегратор, по моему глубокому убеждению, один, и зовут его Александр Лукашенко. Разумеется, у него много помощников и «соратников», которых белорусы хорошо знают в лицо. Но самая большая заслуга в этом деле, я уверена, — заслуга самого Лукашенко. Я бы назвала его «великим дезинтегратором», поскольку на ниве раскола белорусского общества он весьма преуспел. Ему было выгодно, чтобы имелась финансово обеспечиваемая им часть народа, которая его поддерживает, и та часть, с которой первая часть могла бы достаточно успешно бороться с помощью лишения вторую часть прав, свобод и средств к существованию.

С одной стороны, — купающиеся в роскоши Лукашенко с семейством и его номенклатура, его «народ», «люди государевы», а с другой стороны — «народец», еле сводящий концы с концами.

Огромная дифференциация доходов граждан в стране. И нет реальной статистики, которая бы это отражала. Государственная статистика, на мой взгляд, делает то, что выгодно власти, занимаясь «сведением жука с жабой». Средняя зарплата у нас низкая. Но если я захочу посчитать, какой процент населения получает больше этой зарплаты, а какой ниже, я не смогу это сделать, потому что мне не предоставят для этого необходимую информацию. А почему она такая секретная? Я догадываюсь. Потому что если показать, то люди увидят огромную дифференциацию в доходах. Власти, вероятно, знают, что добром это обычно не кончается, есть такой международный опыт с трагическим финалом. Поэтому держат статистические данные подальше от народа. Забота их такая…

Между властью и народом лежит колоссальная пропасть. Если нет честных, справедливых, прозрачных выборов, народу не дают выбрать ту власть, которую он желает. Власть едина с Лукашенко, но не с народом. Власть, по сути, — это небольшая кучка, противостоящая остальной (бОльшей) части народа, который, насколько мне известно, не желал ее и не выбирал. Мы видим, что с одной стороны угнетатели- представители власти, а с другой – угнетаемый этими властями бесправный народ. Угнетатели даже живут обособленно от народа в пресловутых Дроздах. Дрозды – это их своеобразная черная метка для тех, кого народ называет «дроздунами».

Имеется разобщенность между народом и чиновниками. Чиновники служат властям и, похоже, активно занимаются коррупцией. А ведь даже в советское время они были в большинстве своем скромными служащими. Сейчас к ним, как говорится, «без фиги не до носа». Конечно, простому народу это нравиться не может. Но они являются частью выстроенной Лукашенко вертикали и считают себя едва ли не пупами земли. Хотя в последнее время у них заметно прибавилось работы в связи частыми визитами к ним недовольного народа, в том числе «тунеядцев».

Разобщены народ и милиция. Милиция, по идее, должна защищать народ. Но многие белорусы считают милицию своим врагом, нарушающим законы и конституцию, защищающей интересы лишь одного Лукашенко. Многие милиционеры выполняют незаконные приказы своих начальников и допускают противоправные действия, за которые их не наказывают. Разве народ с такой милицией может быть един?

Наблюдается разобщенность между судьями и народом. Потому что если суды не являются независимыми, они не служат справедливости и закону, служат они, по сути, Лукашенко, и трудятся по большей части ему во благо, а также во благо тех, кто Лукашенко выгоден.

Зачастую решения судей, насколько мне известно, не справедливы и даже не опираются на нормы закона, либо они опираются на антинародные декреты и указы. Управы на этих судей найти нереально, так как жаловаться на них люди не могут. Конечно, народ не может быть в альянсе с такими судьями. Он хочет, чтобы судебная система стала справедливой и независимой.

Великий дезинтегратор работал усердно на дезинтеграцию народа. Но пришло время народу интегрироваться. Тем более что 69 процентов белорусов сегодня недовольны экономической политикой проводимой Лукашенко. Эти люди в большинстве своем, я думаю, понимают, что иной политики при его правлении не предвидится. Народ нищает все более интенсивно. А поскольку нищающих становится все больше, их альянс на почве нищеты и желания от нее освободиться крепчает.

Интегрируется большая часть народа – против Лукашенко и его режима. А это уже серьезный процесс, остановить который Александру Григорьевичу похоже не удастся. Ведь даже милиция в последнее время недовольна властью и становится ближе к народу, поскольку у Лукашенко и на нее нет денег. Милиционеры даже подписывались против декрета № 3, и многие из них понимают, что часть из них, возможно, скоро будет сокращена, и что обещанные властью квартиры далеко не все из них получат.

По всей стране проходят многочисленные митинги. Самый разный народ объединяется под лозунгом «Баста!». Белорусы объединяются, потому что им надоело правление «великого дезинтегратора», им хочется людьми зваться. Не народцем, не лошадями, а именно людьми. Белорусы хотят жить по-человечески, работать, растить детей, хотят жить не в диктаторской стране, а в стране демократической, реально, а не на словах социально ориентированной. Почему бы и нет? У них на это есть полное право. Бог создал людей равными. Это нечестные жадные правители устанавливают огромное неравенство в отношении прав граждан.

Итак, Лукашенко за время своего слишком длительного правления в плане раскола белорусского общества добился, мне кажется, очень много, он, образно выражаясь, разбросал камни, которые народ начал собирать и, по сути, начал интегрироваться против великого дезинтегратора. Пришло время сбора разбросанных им камней. Белорусы объединяются, и это неисправимо.

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»