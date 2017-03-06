Белорусы «поставляли» сигареты в Латвию... в углях 9 6.03.2017, 11:56

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12 жителей Витебской области переправили по железной дороге свышей 39 тысяч пачек сигарет.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 12 жителей Витебской области, которые подозреваются в незаконном перемещении сигарет белорусского производства на территорию Евросоюза, пишет ej.by.

В Беларуси выявлена крупная преступная группировка по контрабанде сигарет

Как сообщила пресс-служба СК, основанием к возбуждению послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Установлено, что организованная группа за полтора года незаконно переправила по железной дороге в Латвию свыше 39 тыс. пачек белорусских сигарет на общую сумму более 37 тыс. рублей.

Раскрытие преступления шло в тесном взаимодействии ГУБОПиК МВД с сотрудниками Главного управления Государственной пограничной охраны Латвийской Республики.

Незаконным перемещением отечественной табачной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза подозреваемые занимались с июня 2015 года по февраль 2017 года. Роль каждого участника группы была строго регламентирована. Так, несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем белорусских грузовых поездов, следующих в Латвию. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем покидали движущийся состав. В условленном месте их забирал сообщник на машине.

Действия всех участников организованной группы квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 2281 (незаконное перемещение товаров через таможенную границу) Уголовного кодекса Беларуси. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.