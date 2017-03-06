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Крэйг Вудкрофт остается у руля минского «Динамо»

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  • 6.03.2017, 11:59
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Крэйг Вудкрофт

Руководство столичного клуба высоко оценило работу канадского специалиста.

Крэйг Вудкрофт продолжит работать главным тренером минского «Динамо». Об этом объявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец, пишет tut.by.

«Контракт расчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.

Заместитель генерального директора Павел Бурба также заявил, что команда провела лучший сезон в истории, поэтому оценка работы Вудкрофта очевидна.

Крэйг Вудкрофт отказался ставить себе оценку за год, но отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф.

«Наша подготовка была идеальна, причина неудачи точно не в ней. Просто соперник был быстрее, сильнее и голоднее. Они хотели победить больше нас», — сказал Вудкрофт.


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