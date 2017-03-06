Стали известны 20 самых дружелюбных городов мира 4 6.03.2017, 12:13

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© Leonid_Andronov/Depositphotos

Эксперты опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран.

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, передает Business Insider (перевод – nv.ua).

Результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.

Изучив ответы респондентов, эксперты Hostelworld составили рейтинг самых дружелюбных городов мира. Представляем вашему вниманию 20 город планеты, жители которых рады новым знакомствам.

1. Гетеборг, Швеция

2. Стокгольм, Швеция

3. Чикаго, США

4. Бостон, США

5. Нью-Йорк, США

© pexels

6. Копенгаген, Дания

7. Мадрид, Испания

8. Рим, Италия

9. Гамбург, Германия

10. Дублин, Ирландия

© pexels

11. Торонто, Канада

12. Сидней, Австралия

13. Париж, Франция

14. Балтимор, США

15. Варшава, Польша

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16. Хельсинки, Финляндия

17. Ванкувер, Канада

18. Милан, Италия

19. Берлин, Германия

20. Куала-Лумпур, Малайзия