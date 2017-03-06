Синоптики: На этой неделе будет теплая дождливая погода 6.03.2017, 12:36

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Теплая неустойчивая погода с осадками ожидается в Беларуси на этой неделе.

«На предстоящей неделе определяющее влияние на погоду в стране будут оказывать атмосферные фронты, смещающиеся с южных и юго-западных районов Европы. Ожидается неустойчивая с осадками погода, температурный фон сохранится гораздо выше климатической нормы», - рассказала БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Во вторник, 7 марта, погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга. В большинстве районов страны пройдут дожди, по северо-западу - с мокрым снегом. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман, в северных районах на отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по северу - понижение до минус 2. Днем - плюс 2-8 градусов, по югу воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.

В среду, 8 марта, сохранится влияние атмосферных фронтов. Ночью в крайних северо-восточных и юго-западных районах, днем преимущественно по западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем - 4-11 тепла, по юго-востоку - до плюс 14 градусов.

В четверг, 9 марта, характер погоды существенно не изменится. Преимущественно в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. В северо-западных районах Беларуси ожидается мокрый снег, ночью - слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, по северо-западу - до минус 2. Днем - 6-12 градусов тепла, по северо-западу - 3-5 градусов выше нуля.

С пятницы по воскресенье, 10-12 марта, сохранится неустойчивая погода. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (дождь, по северу с мокрым снегом), ночью и утром в северных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем - 3-10 тепла, по югу - до плюс 12 градусов.