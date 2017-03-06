В Сочи массово отравились белорусские школьники

В Сочи массово отравились белорусские школьники11
- 6.03.2017, 12:29
Группу детей из Лунинецкого района срочно отправили домой.
Группа из Лунинецкого района в составе 38 детей в возрасте от 11 до 16 лет проходила оздоровление в санатории «Беларусь» в Сочи.
3-го марта дети выезжали домой, и уже на вокзале, в ожидании поезда, нескольким из ребят стало плохо.
- В поезде и другие дети пожаловались на недомагание, - сообщила «Медиа-Полесью» поминутно отслеживающая проблемную ситуацию начальник Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталья Тельпук. - С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь,
В санатории детям выдали сухпайки, однако, до того, когда всех массово начало тошнить, пакеты не распаковывали. Сухпайки изъяты санслужбой Российской Федерации.
В Воронеже к составу присоединили вагон-ресторан, детям предлагали горячее питание.
На первой станции Республики Беларусь – в Добруше - к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.
К прибытию состава в Гомель Лунинецкая ЦРБ отправила сюда свою бригаду «Скорой помощи», в составе которой находился заведущий инфекционным отделением райбольницы Анатолий Ракович.
- По пути следования от Гомеля до Лунинца клинических проявлений у детей выявлено не было. По приезду в Микашевичи и Лунинец детей обследовал врач-инфекционист, - подчеркнула Наталья Тельпук.
Детей в Лунинце встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус.
Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции. По результатам анализов, у детей клинических проявлений нет, двум участникам оздоровления из Микашевичей рекомендован домашний режим.