В Сочи массово отравились белорусские школьники 11 6.03.2017, 12:29

Группу детей из Лунинецкого района срочно отправили домой.

Группа из Лунинецкого района в составе 38 детей в возрасте от 11 до 16 лет проходила оздоровление в санатории «Беларусь» в Сочи.

3-го марта дети выезжали домой, и уже на вокзале, в ожидании поезда, нескольким из ребят стало плохо.

- В поезде и другие дети пожаловались на недомагание, - сообщила «Медиа-Полесью» поминутно отслеживающая проблемную ситуацию начальник Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталья Тельпук. - С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь,

В санатории детям выдали сухпайки, однако, до того, когда всех массово начало тошнить, пакеты не распаковывали. Сухпайки изъяты санслужбой Российской Федерации.

В Воронеже к составу присоединили вагон-ресторан, детям предлагали горячее питание.

На первой станции Республики Беларусь – в Добруше - к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.

К прибытию состава в Гомель Лунинецкая ЦРБ отправила сюда свою бригаду «Скорой помощи», в составе которой находился заведущий инфекционным отделением райбольницы Анатолий Ракович.

- По пути следования от Гомеля до Лунинца клинических проявлений у детей выявлено не было. По приезду в Микашевичи и Лунинец детей обследовал врач-инфекционист, - подчеркнула Наталья Тельпук.

Детей в Лунинце встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус.

Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции. По результатам анализов, у детей клинических проявлений нет, двум участникам оздоровления из Микашевичей рекомендован домашний режим.