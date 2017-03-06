Эксперты рассказали о укрепляющих сердце напитках 12 6.03.2017, 13:06

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Британские ученые решили составить список из пяти напитков, эффективнее всего защищающих нас от болезней сердца.

Заболевания сердечнососудистой системы как это принято считать сегодня, отчасти обусловлены генетически. Однако это вовсе не значит, что человек ничего не может с ними поделать. При правильном образе жизни вплоть до почтенного возраста ваше сердце будет гарантированно работать исправно.

Однако помимо отказа от того, чем не нужно питаться, важно знать также то, чем питаться необходимо. Британские ученые решили составить список из пяти напитков, эффективнее всего защищающих нас от болезней сердца, пишет сайт newsyou.info.

1. Вода

Казалось бы, странно, но вода является основной нашего здоровья. Когда в вашем организме ее недостаточно, Ваша кровь загустевает, в результате чего сердцу приходится прикладывать значительно больше усилий для того, чтобы доставлять ее во все уголки тела. В результате в несколько раз подскакивает риск развития ишемической болезни сердца и всех прочих заболеваний сердечнососудистой системы.

2. Зеленый чай

Как и черный он богат антиоксидантами, которые защищают нас от воспалительных процессов, препятствуют образованию свободных радикалов, что защищает нас от онкологии и сердечнососудистых заболеваний. Антиоксиданты имеются также и в черном чае, однако в зеленом чае они действуют значительно эффективнее, что было доказано в целом ряде исследований последних лет.

3. Красное вино

Красное вино содержит многие кардиопротекторные соединения, которые вы в таком количестве не найдете больше нигде. Это и ресвератрол, и полифенол, которые понижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов. Также существуют убедительные доказательства того, что регулярное потребление красного вина в небольших количествах помогает увеличить уровень так называемого хорошего холестерина, который защищает наши кровеносные сосуды и сердце от повреждений.

4. Гранатовый сок

До недавнего времени гранатовый сок не был представлен в этом списке, однако ученые из Калифорнии исследовали его антиоксидантный потенциал. В результате оказалось, что он в три раза выше, чем у зеленого чая и красного вина. Кроме того гранатовый сок оказывает успокаивающее воздействие, снижает уровень артериального давления и улучшает в целом кровообращение.

5. Кофе

Несмотря на многочисленные мифы по данному поводу, кофе является продуктом спасающим жизни. Согласно ряду исследований риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20%-40% при регулярном употреблении данного напитка.