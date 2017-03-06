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Белорусские дальнобойщики присоединятся к всероссийской забастовке

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  • 6.03.2017, 13:13
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27 марта водители-дальнобойщики проведут общероссийскую стачку против повышения тарифов системы «Платон».

Водители-дальнобойщики собираются перестать перевозить товары народного потребления, сообщает сайт rustelegraph.ru.

В акции собираются принять участие водители 50-ти регионов и Беларуси. Во время стачки водители потребуют отставки правительства и вынесения вотума недоверия президенту РФ.

Водители могут закончить свой протест, если власти пойдут на диалог по системе «Платон». С 15 апреля тариф в ней должен вырасти в два раза.

Систему «Платон» ввели в ноябре 2016 года. Система вызвала масштабные протесты дальнобойщиков. Она облагает специальной платой любой большегрузный автомобиль весом свыше 12 тонн за каждый километр пробега.

Предполагается, что система должна возмещать ущерб, который наносят дорогам грузовики. После введения «Платона» водители грузовиков только в Петербурге выплатили более одного млрд рублей.


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