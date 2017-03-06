Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате 7 6.03.2017, 13:28

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У погибшей остались двое детей.

44-летняя женщина скончалась в ночь с пятницы на субботу. Пострадавшая проходила лечение в Гродненской больнице скорой медицинской помощи.

— Состояние второй пострадавшей остается тяжелым, — рассказали tut.by в Гродненской БСМП.

Погибшей женщине было 44 года, на комбинате она проработала 24 года, была на хорошем счету у руководства, рассказали на предприятии. У погибшей остались двое детей.

Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

На прошлой неделе врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое. Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.