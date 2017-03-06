Принцесса белорусского стрит-арта 3 6.03.2017, 13:35

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Девушка, попавшая в «топ-100 лучших художников мира», рассказала об уличном искусстве в Беларуси.

За спиной – «художка» и колледж. в руках – охапка кистей и тюбики с краской. какие перспективы могут ожидать юных живописцев, через что придется пройти, чтобы засветиться и жить не «взаймы»? Попробуем разобраться вместе с белорусской художницей юлиссис невмер, успевшей заработать звание «принцессы белорусского стрит-арта» и попавшей в минувшем году в «топ-100 лучших художников мира» в Англии, пишет kyky.org.

Безмерно благодарна своей маме: именно она смогла рассмотреть в детстве мою любовь к рисованию и отправить учиться в школу с художественным уклоном. Школа находилась далеко от дома, и было неудобно добираться. Я вечно ходила одна, смотрела на старшекурсников и думала «Какие же они классные, интересные такие…» Я усердно занималась рисунком, живописью, композицией и после школы поступила в художественный колледж. Там мы были одной большой семьей: всего 150 учащихся, а моя группа и того меньше – восемь человек. Нас знали все в лицо, и было легко «выпалить» прогульщиков. Я училась на факультете живописи, и было ощущение «Душа пое-е-ет»… Мы ходили на пары, как на праздник: в халатах, скипидаром насквозь пропахшие…

Хватит терпеть эти белые стены

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Когда появился интернет, я стала смотреть, как делаются масштабные многоцветные рисунки. Это был третий курс, и мы усиленно писали маслом. Тогда мне захотелось попробовать свои силы в большом формате. Так я взялась за баллончик и пошла рисовать на стены… Уже заканчивая колледж, стала понимать, что могу зарабатывать настенной росписью и «стипуха» мне в принципе не нужна была – я на одних заказах неплохо жила. Тему политики я не затрагивала никогда. Как сказала одна девочка, в основном у меня «трогательные работы».

Раньше наблюдалась определенная тенденция заказов: природа, Венеция и улочки старых городов. Последнее – моя любимая тема, у меня много таких холстов было. Заказывали частенько рисунки на стены домов, кафешек и баров. Раньше мне казалось нормальным рисовать то, что людям нравится. А потом определилась со своим стилем, и не захотелось растрачивать себя впустую: я стала сортировать заказы и браться только за то, что мне самой интересно. Бывало, что заказ денежный, но «не лежит душа» – и я отказывалась. В последнее время рисую то, что нравится мне: люди, портреты, персонажи…

Целенаправленно я не занималась раскруткой своих работ. Сработало сарафанное радио. В 2012 году вышел белорусский журнал «Сигнал», где были собраны работы белорусских стрит-арт художников. Я была единственной девушкой, оказавшейся на его страницах. Думаю, это и привлекло ко мне внимание.

Прикоснуться к Бэнкси

В 2016 году я попала в «Топ-100 лучших художников мира» в Бристоле, родном городе Бэнкси. Я была участником легендарного фестиваля уличного искусства UpFest. Все художники проходили отбор: я отправила заявку, вместе с которой прикрепила примеры своих работ. 1 апреля мне пришел ответ-приглашение, и я даже вначале не восприняла письмо всерьез. Но письма приходили одно за другим, и стало понятно, что это не розыгрыш.

Под фестиваль выделили целый район! Пока мы расписывали стенки, на нас приходили посмотреть даже местные бабули с внуками – фоткались на фоне наших работ. Художники охотно знакомились друг с другом и обменивались своими авторскими стикерами – на память. Это был крутой опыт!

Сейчас я интересуюсь книжной и журнальной иллюстрацией. Осваиваю CJ-графику на графическом планшете – в отличие от традиционной живописи, не нужно тратить деньги на холсты и краски. В фотошопе пипеточкой выбираешь цвет и рисуешь, как хочешь. Ты не вымазываешься, не тратишь денег, просто рисуешь – хоть маслом, хоть акрилом, хоть карандашом. Это меня захватывает, но и периодически рисую баллончиком на стенах – для себя.

«Стереотипное мнение о художниках: наркоманы, алкоголики, фрики»

Когда я сказала своему отцу о том, чем хочу заниматься, он тоже был не в восторге: от того, что я постоянно в краске, нахожусь в ремонтных помещениях. Тогда он скорее хотел, чтобы я сидела в уютном офисе, в чистой рубашечке, с маникюром и работала по графику. Он думал, что искусством у нас не заработаешь.

Педагоги колледжа хотели, чтобы я училась дальше, работала преподавателем и продавала свои картины. Но ситуация сейчас такая, что у нас никому эти холсты не нужны. К художникам относятся небрежно, и мало кто вообще понимает искусство. Народ у нас замкнутый и умы скованны. Под искусством у нас понимают портреты и березки, нарисованные с фотографии. Но это далеко не искусство. Художник не выживет, если будет продавать свои картины беларускому покупателю.

Да и какое в нашем обществе мнение о художниках? Стереотипное и самое распространенное – наркоманы, алкоголики, фрики. У нас открываются картинные галереи, но туда никто не ходит. Раньше я смотрела, как уезжают из страны мои друзья, а внутри все бушевало. Думала: «А я не уеду! Буду вместе с единомышленниками поднимать искусство в стране». Но со временем понимаешь, что развиваться здесь невозможно. Особенно, когда возвращаешься из других стран и видишь, на каком уровне искусство у них. Чешешь голову и думаешь: ну что за капец… «Чем больше наших художников засветится с проектами за рубежом, тем больше о нас узнают» В Беларуси понятие «искусство» маячит где-то за горизонтом. У руля стоят чиновники, в чьих головах ещё живёт Советский Союз. Мы все еще живем в стране, которая боится перемен. Большая часть талантливых людей устает бороться и уезжает туда, где их труд способны оценить. А те, кто все же остаются, вынуждены шагать сквозь финансовые трудности и непонимание.

Чтобы популяризировать белоруских художников и наше искусство, нужно чаще выезжать за пределы страны. Например, во время моей поездки в Англию мало кто знал о нашей стране. В рамках UpFest я изобразила граффити, под которым подписала: «С любовью из Беларуси». Никто не знал, что это за страна, но я старалась объяснить каждому, кто интересовался. Чем больше мы будем впускать в границы своей страны художников из других стран, создавать совместные проекты, тем больше шансов будет у наших художников и у искусства, которое у нас есть.